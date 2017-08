Bandidos invadem e furtam quase 900 documentos do Detran em Simplício Mendes

Após o crime, a direção da instituição procurou a Polícia Civil para investigar o caso. Em nota, a assessoria do Departamento de Trânsito do Piauí (Detran-PI) informou que foi registrado um Boletim de Ocorrência e que os documentos foram cancelados. Para ter acesso aos documentos furtados, os criminosos arrombaram a fechadura de uma porta.

Nota do Detran-PI

O Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI), informa que a 29ª Ciretran, no município de Simplício Mendes, foi alvo da ação de bandidos no final de semana. Os criminosos levaram 887 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em branco.