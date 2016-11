Bandidos trocam tiros com a PM em Vila Nova; um foi morto e três fugiram

Um homem ainda não identificado foi morto no início da manhã desta segunda-feira (28), durante uma troca de tiros com a Polícia Militar.

Segundo informou o coronel Edwaldo Viana, comandante do 4° Batalhão, o fato aconteceu na rodovia estadual que liga a BR 316 à cidade de Alagoinha do Piauí, na localidade Serra do Provísio, município de Vila Nova do Piauí.

“Uma equipe da polícia realizava ronda naquela região quando avistou quatro elementos em atitude suspeita na margem da rodovia. Quando a polícia se aproximou para realizar a abordagem, eles correram, subiram em duas motos e efeturam disparos contra a viatura. Os policiais reagiram com tiros e um dos elementos foi atingido, morrendo no local”, relatou.

Os outros três elementos conseguiram escapar. O policiamento foi reforçado na região. “Nós estamos com dois oficiais e três viaturas em diligência pra capturar os foragidos”, informou o coronel.

Viana negou a informação de que tivesse ocorrido um assalto na cidade de Alagoinha. “Não teve nenhum assalto. Eles estavam à espreita para assaltar os cidadãos que passassem em direção a Alagoinha”, pontuou. Ainda segundo o comandante, os quatros homens foram reconhecidos como sendo os mesmos que assaltaram em Pio IX.

