Bando armado arromba a agência dos Correios em Bocaina durante a madrugada

Um grupo fortemente armado assaltou a agência dos Correios na vizinha cidade de Bocaina. A ação criminosa aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 9, e até o momento a Polícia não tem pistas dos bandidos, que fugiram levando o dinheiro.

Este foi o segundo assalto registrado contra a agência dos Correios em menos de um ano. Foi em 1º de abril de 2016 que bandidos praticaram o crime.

Segundo informações da Polícia Militar, a quantia roubada ainda não foi divulgada. Na ação, os bandidos arrombaram a porta da frente da agência, desligaram a fiação elétrica e viraram as câmeras de segurança para cima. As táticas são as mesmas usadas no assalto praticado no dia 1º de abril de 2016.

O local foi isolado pela PM e a Polícia Federal (PF) foi acionada para a realização da perícia técnica.

Fotos: PM Bocaina

Fonte: JPOnline