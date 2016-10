Bando assalta bar no bairro Junco

A Polícia Militar de Picos registrou, neste final de semana, um assalto a um bar, localizado no bairro Junco. Segundo dados da PM, quatro homens fizeram o arrastão no estabelecimento comercial.

De acordo com o Relações Públicas do 4º BPM, tenente Elias de Sousa, o arrastão aconteceu no último sábado, por volta das 23h30, no Bar da Rosinha. Os quatro suspeitos estavam armados com uma pistola e um revólver calibre 38.

O tenente informou que os acusados entraram no bar, renderam a proprietária e algumas pessoas que se encontravam no local. “Eles levaram os aparelhos celulares, relógios e joias das vítimas”, disse o tenente Elias.

Após o roubo, os assaltantes fugiram em um veículo Corsa, de cor cinza, em direção ao bairro Parque de Exposição.

A polícia foi acionada e está em diligência para localizar os criminosos.