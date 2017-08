Bando assalta residência em Monsenhor Hipólito

Quatro homens armados realizam um arrastão a uma residência localizada no trevo entre a BR 020 e a PI 229, em Monsenhor Hipólito.

Durante a ação, que aconteceu por volta das 20 horas desta terça-feira, 15, apenas a proprietária da casa estava no local. “Os criminosos estavam armados e encapuzados e foram bastante violentos. Eles reviraram a casa em busca da chave da caminhonete da família e de dinheiro”.

O bando levou a chave da caminhonete, duas motocicletas sendo um Bros e uma CG, cerca de dois mil reais em dinheiro e dois aparelhos celulares.

“Provavelmente eles já conheciam a rotina da família, após a ação eles empreenderam fuga. Não fomos informados sobre o veículo usado para chegar até o local, mas a polícia foi acionada e as motos forma localizadas. As mesmas estavam abandonadas a cerca de dois quilômetros da residência”, explicou o tenente Edmilson, comandante do GPM de Monsenhor Hipólito.

Ainda de acordo com o tenente, populares informaram à polícia que ao abandonar as motos os acusados pegaram carona em um caminhão com destino a Picos.

