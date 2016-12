Bando faz reféns, tenta furtar Bradesco de Dom Expedito Lopes, mas cofre não abre

Mais um Posto de Atendimento do Bando do Bradesco é alvo da ação de criminosos no interior do Piauí, desta vez, na cidade de Dom Expedito Lopes, situada a 299 km de Teresina.

Segundo informou o coronel Edwaldo Viana, comandante do 4º Batalhão de Picos, a ação aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 05, por volta das 2h, quando três elementos armados com duas escopetas e uma pistola, arrombaram as portas da agência do Bradesco.

Eles tiveram acesso à sala onde fica o caixa eletrônico, mas não conseguiram arrombar o cofre do mesmo.

Na ação, os bandidos renderam duas pessoas, que foram reféns e utilizadas como escudo humano. Sem sucesso, o bando fugiu e está sendo procurado pela Força Tática.

