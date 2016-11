Bando que roubou dinheiro de avião e três carros-fortes tinha 15 pessoas

Uma quadrilha formada por pelo menos 15 homens roubaram três carros-fortes no Aeroporto de Floriano, nesta terça-feira (29). O bando usou quatro veículos para cometer o crime. A Polícia Militar informou que a quadrilha chegou ao local quando os malotes estavam sendo retirados de uma aeronave. Houve confronto com a PM e um policial levou um tiro.

“Eles chegaram atirando contra os carros-fortes, fizeram de escudos três seguranças da empresa de transporte de valores e levaram todos os malotes que seriam transportados”, disse o comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, coronel Rubens Lopes.

Um policial que fazia a segurança dos carros-fortes levou um tiro na axila, foi socorrido, levado para o Hosital Regional Tibério Nunes, onde vai passar por cirurgia para a retirada do projéti. Seu estado de saúde é considerado estável.

Segundo a PM, a aeronave ainda estava no aeroporto no momento em que a quadrilha chegou. No entanto, não foram disparados tiros contra o avião. A polícia não soube informar de onde a aeronave vinha. O dinheiro que foi roubado abasteceria Floriano e as cidades circunvizinhas.

Na fuga, a quadrilha incendiou dois caminhões. A polícia teve a informação de que eles conseguiram fugir no sentido a cidade de Jerumenha. Equipes de policiais militares de outros municípios, como Eliseu Martins, Guadalupe, Oeiras e Barão de Grajaú (MA) estão em diligências buscando os suspeitos.

G1