Bando rende família e roubam 3 motos e 1 carro na zona rural de São Julião

Em pouco mais de 24h, o município de São Julião (PI) registra o segundo roubo a mão armada. Após uma dupla assaltar, nesta quinta-feira (1º/9) uma residência na localidade ‘Camaratuba’, levando boa quantia em dinheiro, bandidos agora praticaram um grande roubo no mesmo município, desta vez na localidade ‘Bravo’, há 14km da sede da cidade.

Segundo as informações, a casa assaltada é da professora em Vila Nova, Josefa, e do marido ‘Nilo da Zefa’, que assistiam tv no momento em que quatro bandidos arrombaram a porta com chutes e adentraram a residência anunciando o assalto.

De acordo com os relatos, além de aparelhos celulares, os ladrões levaram pouco mais de R$ 400,00, 1 moto modelo ‘Bros’, 2 motos modelo ‘Fun’ e um veículo ‘FIAT Uno’.

Populares acreditam que os bandidos tenham sido levados de carro até a residência por outro comparsa.

A 4ª Cia. da Polícia Militar já foi acionada junto ao GPM de São Julião e estão em diligência para capturar os ladrões.

Piauí em Foco