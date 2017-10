Barragem de Bocaina aumenta 3,4 metros

A Barragem de Bocaina, de acordo com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), até o dia 25 de janeiro com as fortes chuvas já contabilizou um aumento de 3,4 metros no nível da água.

Em números, até esta terça-feira (26) choveu 239 milímetros, o reservatório já captou 9.146.536 metros cúbicos e está com 22% da sua capacidade.

O volume antes do início do período chuvoso estava em 14.317.416 metros cúbicos. Com a precipitação registrada em janeiro deste ano o volume subiu para 23.463.952 metros cúbicos. A capacidade total da barragem de Bocaina é 106 mil metros cúbicos.

Com informações do Bocaina News