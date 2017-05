Barragem de Piaus chega a menos de 5% e municípios vão racionar água

A barragem de Piaus – que atualmente opera com menos de 5% da sua capacidade – está na iminência de deixar mais de 40 mil habitantes sem água no Estado.

O alerta é da prefeita do município de Pio IX, Regina Coeli, que esteve em Brasília pedindo apoio do governo federal para ações emergenciais no município.

A prefeita adverte também que o governo do Estado deve decretar racionamento de água nos municípios que são abastecidos pela barragem de Piaus. São eles: Pio IX, Fronteira, Vila Nova, Campo Grande e São Julião.

“Há dois meses, no dia da audiência pública com a presença de representantes do Dnocs, Agespisa já ficou clara a necessidade de decretar o racionamento de água. A medida é antipática, mas é necessária para não piorar ainda mais a situação”, garantiu a prefeita Regina Coeli.

Em Brasília, a prefeita defendeu a liberação de recursos junto ao Ministério da Integração para a construção da adutora de engate rápido.

Pela proposta, a água sairia da barragem Patos e iria para o povoado Mandacaru, no município de São Julião. A obra foi orçada em R$ 110 milhões.

“Os poços tubulares não resolvem, são medidas temporárias, paliativas. A construção da adutora de engate rápido resolveria de forma mais concreta o problema”.

Campanha educativa

A prefeita disse ainda que iniciou no município uma campanha de conscientização para racionamento de água junto à população. A campanha acontece em escolas, repartições públicas e nas rádios.

“As pessoas que têm água, muitas vezes usam de forma irracional e é preciso de medidas urgentes para não comprometer o abastecimento de água no município”, ressaltou a prefeita.

Cidade Verde