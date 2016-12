Barroso Neto e Nego de Boza são diplomados em Santa Cruz do Piauí

A diplomação dos candidatos eleitos de Santa Cruz do Piauí aconteceu em clima de festa e foi prestigiada por a população do município. O evento aconteceu no auditório da Universidade Aberta do Brasil, sediada no município, na noite desta sexta-feira, 16 de dezembro.

A solenidade foi presidida pelo juiz eleitoral titula da 66ª zona, Clayton Rodrigues de Moura Silva e contou com a participação do diretor geral do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Piauí (Hemopi), Jurandir Martins Filho; ex-prefeito Jurandir Martins dos Santos; lideranças políticas, familiares e amigos dos diplomados.

O administrador de empresas Francisco Barroso de Carvalho Neto (PTB) recebeu das mãos de seu pai, Jurandir Martins, o diploma de prefeito eleito de Santa Cruz do Piauí. Barroso, de 32 anos, liderou a coligação “A mudança que o povo quer” composta pelos partidos PTB e PP e no dia 02 de outubro foi eleito com 2414 votos.

O vice prefeito eleito Francisco Geneval Gonçalvez, o Nego de Boza (PT), recebeu o diploma das mãos de seu pai e de sua filha. E agradeceu ao povo de Santa Cruz do Piauí pela vitória nas urnas.

Os vereadores eleitos Rogerio Ricardino de Oliveira, Raimundo Rodrigues de Moura Neto, Joseudes Maria Gonçalves Barbosa Damasceno, Francisco Pinheiro, Altamir Galdino dos Santos, Morse Martins Santos Moura, Murilo Clementino Santos, Antônio Valdir Leal Santos, Miguel Pereira da Silva, assim como os vereadores suplentes, também receberam o diploma da Justiça Eleitoral.

Jurandir Filho falou da emoção em ver seu irmão seguir os passos do seu pai e ser diplomado prefeito eleito de Santa Cruz do Piauí. “A diplomação nada mais é do que dar o diploma a quem está apto a assumir perante ao processo eleitoral vigente, que no caso foi a eleição. Barroso Neto foi eleito maciçamente pelo povo de Santa Cruz, teve uma votação expressiva, que o tornou o prefeito mais bem votado da história da cidade. Ele enfrentará muitas dificuldades, dificuldades estas enfrentadas em todo o país no âmbito econômico e político, mas temos muita esperança por sua competência e experiência administrativa sempre convivida ao lado do nosso pai Jurandir, que comandou esse município por três vezes, o que tornou Barroso uma pessoa extremamente capacitada para assumir os desafios de Santa Cruz”.

Após ser diplomado, Barroso Neto falou sobre seus projetos para Santa Cruz do Piauí durante sua gestão.

“Ao lado do Nego de Boza vamos fazer muito para a nossa cidade, através de várias parcerias com o governo do Estado. A partir do dia 01 de janeiro, Santa Cruz terá paz, liberdade progresso! A população poderá esperar muito de mim, muita obra, saúde, educação, assistência social e farei o possível para buscar o melhor para a população santa-cruzense”, relatou o prefeito eleito.

Uma das primeiras aquisições do novo gestor será uma nova ambulância, adquirida em parceria com o Governo do Estado, que deve chegar ao município no início do mês de janeiro e deve melhorar à assistência prestada pelo município no âmbito da saúde pública. No esporte Barroso afirmou que já conseguiu junto com Wellington Dias (PT) a reforma do estádio municipal.

“Na primeira quinzena de janeiro estarei em audiência com o governador para que possamos solicitar o custeio do nosso hospital municipal, uma vez que o recurso recebido é muito pequeno. Quero ter aqui em Santa Cruz médicos de domingo a domingo, a cidade terá médico 24 horas e a saúde será uma referência na minha administração”, disse Barroso.

Festa de Posse

Após assumirem os comandos do município no dia 01 de janeiro, os empossados comemorarão junto com a sociedade com a realização de uma festa em Praça Pública a partir das 20h00 com as bandas Sirano e Sirino e Rômulo Júnior.

Fonte: Picos 40 Graus