Baterias furtadas de torres de telefonia são usadas em ‘paredão de som’

Um empresário que usava baterias furtadas de torres de telefonia para alimentar equipamentos de som, mais conhecidos como “paredão”, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (20), em Picos, no Sul do Piauí. Segundo a PRF, o flagrante foi realizado graças a uma parceria com o sistema de busca e monitoramento da própria empresa lesada.

Os equipamentos, que custam cerca de R$ 2,5 mil, foram furtados de ambientes de transmissão da empresa OI Telemar e servem para manter o funcionamento do sistema da telefonia quando ocorrem interrupções ou oscilações no fornecimento de energia elétrica.



O material foi encontrado em uma montadora de sistemas de som na cidade de Picos. O empresário preso foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil da cidade. A partir de agora, agentes e delegados vão investigar como o material furtado chegou até a posse da pessoa detida.

