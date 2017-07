Bazar beneficente arrecada recursos para enriquecer terapias no CAPS II

A equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) realiza bazar beneficente, na manhã desta quinta-feira (13), na Praça João de Deus Filho, e arrecada recursos para readquirir equipamentos que devem enriquecer as terapias e oficinas junto aos pacientes com transtornos mentais.

“Ano passado, o CAPS II foi furtado e ficou sem parte do material de uso diário. Reavemos alguns equipamentos, mas, devido às dificuldades, ainda não conseguimos tudo; precisamos de mais”, explica a coordenadora do CAPS II, Maria de Jesus Oliveira.

Produtos, como roupas, calçados e bolsas, novos e seminovos foram adquiridos por meio de doações e estão sendo vendidos com desconto. Atendida pelo CAPS II, a paciente Maria da Fátima também é uma das voluntárias do bazar. “O preço está ótimo. É bom porque as pessoas estão ajudando”, considera.

O primeiro bazar ocorreu no último domingo (9), no bairro Junco, e arrecadou mais de R$500. Segundo a coordenadora, o fluxo de pessoas de outros municípios visitando o bazar hoje (13) gera boas expectativas. A proposta é comprar caixa de som, microfone e impressora.

CCOM