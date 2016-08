Bêbada e desacordada, jovem de 26 anos é vítima de estupro coletivo

A Polícia Civil do Piauí prendeu neste sábado (27), três homens suspeitos de participarem de um estupro coletivo contra uma jovem de 26 anos na cidade de Oeiras. Entre os suspeitos está um adolescente. É o quinto caso registrado no estado em pouco mais de um ano.

Conforme o delegado Antônio Nilton, titular da Delegacia de Oeiras, que conduz as investigações, a jovem estava em uma festa com outros rapazes e chegou a ser carregada bêbada e desacordada para sua casa, onde os abusos aconteceram.

“Os três suspeitos se ofereceram para levar a garota para a residência dela. Ela estava em um coma alcoólico e se valeram do fato de estar inconsciente para praticarem o crime”, disse.

Segundo o delegado, outras pessoas que chegaram a presenciar os suspeitos saírem da festa com a garota já prestaram depoimento na delegacia. Conforme a Polícia Civil, as agressões deixaram a jovem bastante machucada. Ainda neste sábado, ela esteve no Instituto Médico Legal (IML) de Teresina para realizar exames de corpo de delito.

“Após os atos, os suspeitos foram embora e deixaram a jovem desacordada. Ela foi encontrada por vizinhos sobre a cama toda despida e machucada”, disse o delegado.

G1 Piauí