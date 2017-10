Pesquisa IPOP: Belê lidera corrida eleitoral em Picos

A deputada estadual Belê Medeiros (PSB) é a líder na disputa pela Prefeitura de Picos com 36,33% das intenções de voto estimuladas, conforme revela pesquisa do Instituto Piauiense de Opinião Pública – Amostragem, feita para o Sistema Integrado de Comunicação Meio Norte.

Em segundo lugar vem o deputado estadual Kleber Eulálio (PMDB), com 22% das intenções de voto estimuladas; seguido pelo Padre Valmir (PT), que obteve 17,33% das manifestações de voto estimuladas.

Em quarto lugar, com 6% vem o pré-candidato Gleuton Portela (PRTB). Os indecisos somam 10,67% e os que pretendem votar nulo ou em branco para prefeito de Picos representam 7,67%. A pesquisa foi realizada no período de 4 a 5 de fevereiro com 300 eleitores residentes nas zonas urbana e rural de Picos.

Os bairros onde foI feita a pesquisa foram Aerolândia, Malvinas, Aroeiras, Bela Vista, Boa Sorte, Boa Vista, Bomba, Canto da Várzea, Catavento, Centro, Conduru, DNER, Ipueiras, Jardim Natal, Junco, Malva, Emaus, Morada do Sol, Paraibinha, Paroquial, Parque de Exposição, Parque Industrial (Pantanal), Passagem das Pedras, Pedrinhas, São José, Trizidela e Belo Norte. Os povoados pesquisados pelos Instituto Amostragem foram Fátima do Piauí, Altamira-Aeroporto, Junco dos Monteiros, Coroatá, Mocambo, Torrões, Angical, Tabatinga, Altos, Tapera, Morrinhos I, Valparaíso, Lagoa Comprida/Lagoa dos Félix, Umari, Curralinho, Bocolô, Estribaria, Saquinho, Capitão de Campos, Samambaia e Mirolândia.

A pesquisa Instituto Amostragem – Sistema Meio Norte de Comunicação tem uma margem de erro de 5,54% para mais ou para menos e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí sob o número PI 00008/2012-TRE/PI.

49% não sabem em quem votar em Picos

A pesquisa de intenções de voto do Instituto Amostragem – Sistema Integrado de Comunicação Meio Norte revela que 49% dos eleitores de Picos ainda não sabem em quem votar para prefeito em outubro dia 7 de outubro, quando não são estimulados. 6% dos eleitores votariam nulo ou em branco.

Os nomes mais lembrados pelos eleitores de Picos de forma espontânea são Belê Medeiros (17,33%), Kleber Eulálio (9,67%), o prefeito Gil Paraibano (7,67%), Padre Valmir (4,33%), Gleuton Portela (2,33%). Foram ainda lembrados, espontaneamente, para prefeito de Picos Zé Nery (1,33%), governador Wilson Martins (0,67%), Manoel Vieira (0,67%), Glauber Silva (0,33%), Gutemberg (0,33%). O,33% dos eleitores afirmaram que votariam no candidato apoiado pelo prefeito Gil Paraibano, que poderá mais ser reeleito por estar seu segundo mandato na Prefeitura de Picos.

Os eleitores foram estimulados para responder a seguinte pergunta: “a vontade do senhor ou da senhora em votar em um candidato a prefeito de Picos, aumenta, não muda ou diminui se ele tiver o apoio do prefeito Gil Paraibano, do governador Wilson Martins (PSB) ou do senador Wellington Dias (PT)?”.

O percentual de eleitores que responderam que a vontade de votar no candidato a prefeito aumenta é de 53,33% para o senador Wellington Dias; 28,67% para o governador Wilson Martins e 30% para o prefeito Gil Paraibano. O percentual de resposta de que a vontade diminui quando o candidato tem o apoio do prefeito Gil Paraibano é de 28,67%. Este percentual para o governador Wilson Martins é de 17,67% e para o senador Wellington Dias é de 10%.

Eleitores de Kleber e Padre têm afinidades

O Instituto Amostragem simulou dois outros cenários para a disputa pela Prefeitura de Picos. Quando a eleição é disputada pela deputada Belê Medeiros, pelo deputado Kleber Eulálio e por Gleuton Portela, a précandidata do PSB alcança 38,67% das intenções de voto estimuladas; o deputado Kleber Eulálio, 30% e Gleuton Portela, 10%.

Nesta situação, os indecisos representam 11,33% dos eleitores e os que votariam nulo ou branco, 10%. No outro cenário, quando a disputa fica entre Belê, Gleuton e Padre Valmir, a deputada estadual Belê passa para 41,33% das intenções de voto estimuladas, Gleuton Portela permanece com 10,67%; e o Padre Valmir obtém 25,67%.

Neste quadro, os indecisos somam 12% e os que intencionam votar nulo ou branco atingem 10,33% dos eleitores entrevistados. O presidente do Instituto Amostragem, o estatístico e professor do CCS (Centro de Ciências da Saúde) da Universidade Federal do Piauí e coordenador da disciplina Bioestatística, João Batista Teles, explica que quando o pré-candidato petista sai da disputa e o cenário fica entre Belê, Kleber e Gleuton, do total das intenções de voto estimuladas e atribuída ao sacerdote, 19,23% migram para Belê Medeiros; 21,15% vão para Gleuton Portela e 42,31% vão para Kleber Eulálio.

O restante dos 31,33% das intenções de voto do padre ficam entre os indecisos e os que intencionam votar nulo ou branco. Quando o cenário muda e a disputa fica entre Belê, Gleuton e Padre Valmir, 22,22% dos eleitores de Kleber Eulálio vão para Belê Medeiros; 13,33% vão para Gleuton Portella; e 51,11% migram para o Padre Valmir. 13,33% dos eleitores de Kleber Eulálio ou ficam indecisos com o novo cenário ou votariam nulo ou em branco.

Belê e Kleber lideram rejeição entre eleitores

A pesquisa Instituto Amostragem – Sistema Integrado de Comunicação Meio Norte sobre a rejeição dos eleitores aos pré-candidatos à Prefeitura de Picos revela que os maiores índices são dos dois principais concorrentes. Belê Medeiros tem rejeição de 28,67% dos eleitores de Picos e Kleber Eulálio tem índice de 28%. Gleuton Portela tem a rejeição de 21,33% dos eleitores e Padre Valmir tem rejeição de 21% dos eleitores. Os eleitores que não quiseram ou não souberam a quem rejeitar para prefeito de Picos totalizaram 8,33% e os que intencionam votar nulo e branco são 2,67% e que se manifestaram afirmando não rejeitar somaram 5,33%. O professor João Batista Teles esclarece que a soma dos percentuais de rejeição não é de 100% por um eleitor pode rejeitar mais de um nome de pré-candidato.

Zona urbana impede crescimento de Kleber

As intenções de voto estimuladas na zona urbana de Picos, pesquisadas pelo Instituto Amostragem e Sistema Integrado de Comunicação Meio Norte, ficaram distribuídas da seguinte maneira: Belê Medeiros tem 34,18%; Kleber Eulálio tem 18,14%, Padre Valmir tem 20,68%; Gleuton Portela tem 5,91%. Os que não sabem e não opinam são 12,24% e os que querem votar em nulo ou branco somam 8,86%. Na zona rural, Belê Medeiros atinge 44,44% das intenções de voto estimuladas para prefeito de Picos; Kleber Eulálio atinge 36,51%; Gleuton Portela, com 6,35%; e Padre Valmir, com 4,76%. Na zona rural, os indecisos são 4,76% dos eleitores e os que votam nulo ou branco totalizam 4,76%. “Kleber Eulálio na zona urbana obtém um percentual bem abaixo de sua média geral”, falou João Batista Teles.

Fonte: MeioNorte