Beneficiários assinam contratos de imóveis do Residencial Antonieta Araújo

Desde as 14hs desta quinta-feira, dia 13, parte dos 384 beneficiários de imóveis do Residencial Antonieta Araújo começaram a assinar os contratos de seus respectivos apartamentos. Hoje assinaram os contratos os beneficiários cujos nomes iniciam com as letras de “A a J” e nesta sexta, dia 14, a assinatura continua para o restante dos beneficiários cujos nomes iniciam com as letras de “K a Z”. A assinatura acontece na quadra da Unidade Escolar Coelho Rodrigues. O Residencial Maria Antonieta Araújo tem 384 unidades habitacionais e fica localizado no bairro Belo Norte.

A Coordenação de Habitação e Urbanismo de Picos divulgou o cronograma e organizou, juntamente com a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Picos, a solenidade de assinatura. Ter em mãos o contrato assinado, dá aos beneficiários a garantia de que eles são os proprietários dos imóveis, mas somente após a liberação do Ministério das Cidades é que cada um poderá receber a chave e solicitar ligação de água, energia e a mudança para a casa própria.

De acordo com a coordenadora de habitação e urbanismo, Cláudia Mônica, é gratificante poder fazer parte da realização do sonho da casa própria de tantas famílias. “Ter o seu canto, ter para onde levar seus filhos, ter para onde voltar após um dia de trabalho é o sonho dessas pessoas e de tantas outras. Na coordenadoria nós damos sempre o nosso melhor para que essas pessoas tenham esse sonho realizado”, disse.

Em seu discurso, o Gerente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Reginaldo Carvalho, ressaltou que os beneficiários não podem repassar o imóvel a terceiros, bem como não podem vendê-los, aluga-los e/ou emprestá-los: “Estamos aguardando a autorização do Ministério das Cidades para a entrega das chaves, mas este momento é importante porque essa formalização do contrato vincula os beneficiários aos imóveis, garantindo que eles são os donos de cada unidade habitacional”, ressaltou ele.

Para Elísio Borges Leal, de 65 anos, é emocionante a essa altura da vida poder assinar o contrato de sua primeira casa própria: “eu fico muito emocionado porque passei a vida toda trabalhando para um dia ter meu canto, minha casa e agora, com 65 anos, estou realizando esse sonho. Meus olhos se enchem de água porque pela primeira vez na vida vou poder morar em um lugar que posso chamar de meu”, disse.

O residencial recebeu o nome da professora Antonieta Araújo, que durante a cerimônia de assinatura, foi representada por familiares, dentre eles o empresário Cláudio Galeno, filho de Antonieta. “É com imensa satisfação que hoje eu vejo a minha mãe ser homenageada. Nenhum outro empreendimento poderia melhor representar a mulher que ela foi, porque ela foi das pessoas mais caridosas que eu conheci. Foi uma professora de primário dedicada, excelente mãe e dona de tantas outras qualidades. É uma grande felicidade saber que mais de 300 famílias terão mais dignidade a partir de agora”, afirmou Galeno.

O vereador Wellington Dantas esteve na solenidade e parabenizou os beneficiários. Em sua fala ele ressaltou que somente através do programa Minha Casa, Minha Vida, iniciado na gestão do ex-presidente Lula e continuado na gestão da presidenta Dilma, é que foi possível a aquisição da casa própria pela população mais carente: “A elite brasileira está querendo prender o pai dos pobres, que é o Lula. A população precisa defender esse homem que foi o único a olhar para o nordeste, investir nas potencialidades do nordeste, o primeiro a olhar para o pobre, a permitir que um pobre tivesse seu transporte e sua casa própria. Políticos empenhados nas causas populares sofrem perseguições, a exemplo, de Lula, Dilma e até o nosso prefeito, Pe. Walmir”, desabafou.

Pe. Walmir Lima iniciou sua fala citando as obras que estão sendo entregues durante esta semana. Em seguida ele fez questão de ressaltar o empenho para que o Ministério das Cidades autorize a liberação para entrega das casas. “Quero dizer a vocês que a minha alegria é grande, mas a de vocês e muito mais e isso me deixa mais feliz ainda. A minha responsabilidade e da nossa equipe em ver se realizar esse sonho é grande. Mesmo diante das obras que estamos inaugurando nesse tempo em que todos falam em crise, vemos nosso país de luto. Se as obras deste projeto tivessem que começar hoje, ela não começaria. Não começaria porque não teríamos quem pensasse nas pessoas carentes, nas famílias que tenham direito ao Minha Casa, Minha Vida, ao FIES, ao PROUNI, ao Luz Para Todos e em inúmeros outros projetos que beneficiam aquelas pessoas que sempre foram esquecidas. Só lembra dessas pessoas quem já sentiu essas dores”, afirmou.

Ainda em sua fala, Pe. Walmir parabenizou os beneficiários e reafirmou que aguarda a autorização do ministério para que ainda nos próximos dias as unidades habitacionais sejam entregues.

