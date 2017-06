Boletos do IPTU começarão a ser entregues a partir da próxima segunda, 5

A Secretaria de Finanças de Picos começará a fazer a entrega dos boletos de pagamento do IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano a partir das próxima segunda-feira, dia 05.

Segundo a secretária Antônia Maria, é importante que os munícipes façam a sua parte pagando o imposto para que o município tenha condições de fazer as obras de melhorias necessárias.

Existe, de acordo com ela, uma inadimplência de pelos menos 70% em relação ao IPTU, o que para ela é assustador: “Você, munícipe, pague em dias o seu IPTU, com o seu IPTU a cidade cresce”.

A entrega segue até o dia 31 de julho e se até esta data o boleto não for entregue em seu endereço, procure a Secretaria de Finanças no Palácio Coelho Rodrigues, sede da Prefeitura.

Pagando até o dia 31 de julho, a prefeitura concede desconto de 10% do valor total. Mas o contribuinte também por parcelar o pagamento em 3x nas seguintes datas:

31 de julho 2017

31 de agosto de 2017

31 de setembro de 2017

O valor de cada boleto varia de acordo com o tamanho do terreno ou da área construída.

Confira o Decreto que trata do IPTU: Decreto 53-2017 Regulamenta o reajuste o lançamento a cobrança e a forma de pagamento do IPTU relativo ao exercício de 2017.