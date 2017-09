Botijão de gás explode e destrói casa em Alagoinha do Piauí

Um incêndio causado por um botijão de gás deixou uma residência parcialmente destruída, na manhã desta terça-feira (19), no município de Alagoinha do Piauí, a 379 km de Teresina. A Polícia Militar do Piauí (PM-PI) foi acionada e, ao chegar ao local, ouviu da proprietária da casa a suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso.

“Ela (a dona da casa) disse que deixou tudo tranquilo e de repente começou o incêndio. Ela acha que foi criminoso, mas não tem certeza. Nós também não podemos afirmar isso, apenas uma perícia poderia dizer. Mas ela disse que suspeita porque já invadiram a casa dela, praticaram vandalismo, que já jogaram pedra lá”, informou o sargento Raimundo Rodrigues Libânio Neto, comandante do Grupamento da PM em Alagoinha do Piauí.

As chamas causaram sérios danos a estrutura da casa, o teto, por exemplo, desabou. Além disso, muitos móveis e objetos dos residentes foram totalmente consumidos pelo fogo. “O teto queimou todo, queimou o fogão, a caixa d’água, o colchão, não sobrou praticamente nada, apenas alguns lençóis e algumas roupas”, afirmou o sargento Raimundo Rodrigues.

Apesar da gravidade da situação, ninguém ficou ferido, já que a proprietária da residência, Izabel Rocha de Jesus, e seu filho não estavam no local no momento do incêndio.

GP1