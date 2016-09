Briga em clube termina com duas pessoas baleadas no Povoado Gameleiras

Após uma discussão em um clube, duas pessoas identificadas por Jeferson Gomes de Sousa e Renato Erasmo Costa foram atingidas por disparos de arma de fogo. O fato ocorreu no Povoado Gameleiras, zona rural de Picos.

Segundo informações da Polícia Militar, um homem que teve a identidade revelada apenas como Darlan teria chegado ao local e efetuado os disparos. Ainda de acordo com os registros, o suspeito de praticar o crime teria desavenças passadas com as vítimas.

Os disparos atingiram os membros inferiores das vítimas que foram encaminhadas ao Hospital Regional Justino Luz. Já Darlan evadiu-se do local.

Guarnições policiais realizaram diligências no sentido de capturar o acusado, mas apesar das buscas até o momento o mesmo ainda não foi encontrado.