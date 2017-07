Briga entre cunhados acaba em uma morte a tiros no interior de Fronteiras

Uma suposta briga envolvendo dois cunhados acabou em uma morte no interior do município de Fronteiras, cidade localizada a cerca de 100 km de Picos. O fato aconteceu por volta das 18h desta segunda-feira (17), no sitio Almoço.

Segundo informações de populares repassadas à reportagem, os dois cunhados teriam discutido. Na discussão, o cunhado identificado como Ananias teria sacado uma arma e atirado no cunhado identificado como Manoel do Gesso.

Manoel chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Norberto Ângelo Pereira, mas já chegou quase sem vida e veio a óbito ao dar entrada na unidade de saúde. O corpo do mesmo aguarda os procedimentos cabíveis.

Aguardem mais informações!

CidadesnaNet