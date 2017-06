Cadastro para o Campeonato Picoense de Futebol Amador inicia na próxima segunda-feira, 12

Inicia na próxima segunda-feira, dia 12 de junho, o período de cadastramento para as equipes interessadas em participarem do Campeonato Picoense de Futebol Amador nas categorias adulto e sub-17.

As inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Picos – SEMEL – no Centro Administrativo, de segunda a sexta, nos horários das 8:00 h ao meio-dia e das 14:00 h às 16:30h. O prazo encerra no dia 30 de junho.

No momento do cadastro o interessado deve informar os nomes do time e da localidade, além do telefone para contato do responsável pela equipe. O torneio está previsto para acontecer no mês de agosto e tem como objetivo utilizar o esporte como uma ferramenta de formação e inclusão social, além de criar oportunidades de revelar talentos.

CCOM