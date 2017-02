Caixa Econômica Federal abre para processo seletivo nos níveis médio, técnico e superior

Visando a formação de cadastro de reserva de estagiários, a Caixa Econômica Federal divulgou dois processos seletivos regidos pelo edital nº 01/2017. As seleções serão realizadas por intermédio do Centro De Integração Empresa Escola (CIEE).

Inscrições e seleção

Para participar do programa de estágio da Caixa, o candidato deve acessar o endereço eletrônico site www.ciee.org.br até o dia 3 de março de 2017 e se inscrever gratuitamente clicando no link ‘Estudantes’, depois em ‘Processo seletivo’ e depois no logotipo da Caixa.

CLIQUE AQUI E VEJA OS EDITAIS!

Os candidatos serão selecionados mediante inscrição, prova on-line e entrevista. A prova on-line pode ser realizada imediatamente após finalizada a inscrição pelo sistema. As entrevistas pessoais serão realizadas a partir do dia 28 de março de 2017.

Validade e edital

Após a publicação da lista final dos classificados, as seleções serão válidas por seis meses e podem ser renovadas a critério da Caixa. Os editais completos estão disponíveis pelo seguinte link:

Nível médio e técnico

As vagas são para estudantes do ensino médio, ensino técnico, técnico integrado ao ensino médio ou Educação de Jovens e Adultos são para as seguintes áreas: Administração, Informática, Finanças e Secretariado.

As oportunidades estão distribuídas entre diversos municípios situados em todos estados brasileiros e no Distrito Federal, conforme o quadro de vagas Presente no anexo I do edital.

A bolsa-auxílio oferecida aos convocados será de R$ 500,00 para estagiários que atuem 5 horas diárias e de R$ 400,00 para estagiários que atuem 4 horas diárias. O estagiário também terá direito a auxílio transporte no valor de R$ 130,00.

Nível superior

São chances para estudantes de nível superior nas seguintes áreas: Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Agrônoma/Agrícola, Engenharia Mecânica e Arquitetura e Urbanismo.

As oportunidades também contemplam diversas cidades de todos os 27 estados do Brasil e do Distrito Federal. Os aprovados irão estagiar por 5 horas por dia e receber uma bolsa auxílio de R$ 1.000,00, mas auxílio transporte de R$ 130,00.

Fonte: Edital Concursos Brasil