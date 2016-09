Caixa realiza sorteio dos endereços do Residencial Antonieta Araújo

Na manhã desta terça-feira (06) na quadra de esportes do Colégio Santa Rita foi realizado o sorteio dos endereços do Residencial Antonieta Araújo, localizado no bairro Belo Norte.

O sorteio dos endereços dos 384 apartamentos do Residencial foi feito de forma eletrônica, através de um aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal onde os dados são combinados aleatoriamente a partir de arquivos Excel que contém os nomes dos candidatos e os endereços das unidades habitacionais.

Segundo o gerente regional de Habitação do Piauí, Raul Gomes, após o sorteio dos endereços a próxima fase do processo será a vistoria dos imóveis que será a partir do dia 12 de setembro. Sobre a entrega das chaves de cada apartamento ainda será definida uma data.

A auxiliar de Serviços Gerais, Francisca Cleide Silva, mora em uma casa alugada com os dois filhos. Ela sempre sonhou com a casa própria e agora o sonho vai se tornar realidade. “Fui contemplada com um apartamento no residencial Antonieta Araújo e estou ansiosa para saber meu endereço e sair do aluguel de uma vez por todas”, disse Cleide.

Para a coordenadora de Habitação do município de Picos, Claudia Mônica, os imóveis trarão qualidade de vida para quem mais precisa. “Estamos hoje concluindo mais uma etapa para entrega do Residencial Antonieta Araújo. São 384 famílias que passaram por uma seleção criteriosa. A próxima fase será a vistoria de cada apartamento”, disse Claudia Monica.

Presentes

Estiveram ainda no sorteio dos endereços do Residencial no Bairro Belo Norte: o Coordenador de Gerencia de Habitação CEF Teresina, Reginaldo carvalho; a Gerente Geral CEF Picos, Maria Alina Martins; o Gerente Geral da CEF Agencia Terra do Mel, Evaldo Borges; o Gerente Empresarial Agencia Picos, Levi Pinheiro; o Coordenador Defesa Civil Picos, Oliveiro Luz; a Secretária de Planejamento, Orçamento e Avaliação de Picos, Oneide Rocha; o Procurador Município de Picos, José Monteiro Neto, a Coordenadora de Comunicação Picos, Fátima Miranda, a Assistente Social da Coordenadoria de Habitação de Picos, Sara Raquel e ainda os Conselheiros de Habitação de Picos: João Sousa, Francisca Rosa, Rosimar Marinho e Lenice Sales.