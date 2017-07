Caldeirão Grande: Polícia divulga imagem de acusado de matar namorada frentista a facadas

No último dia 20 de junho a frentista de posto de combustível Francisca Sousa, mais conhecida como “Nega”, 24 anos, foi assassinada, com cerca de 10 facadas, pelo ex-companheiro identificado como Amaro José de Araújo, mais conhecido como ‘Quinino’, no povoado Caboclo, no município de Caldeirão Grande (450 km de Teresina). O assassinato teria sido causado por ciúmes, já que o criminoso não aceitava o fato da vítima não querer mais reatar o relacionamento amoroso com ele.

Segundo populares, ‘Quinino’ fugiu apenas de camiseta e roupa íntima, por uma estrada vicinal de acesso à BR 316. O mesmo conduzia uma motocicleta vermelha modelo Honda Pop 100.

Nesta segunda-feira (03/07), a Polícia Civil que continua em investigação do caso divulgou a foto de Amaro José, de 41 anos, que está sendo procurado como sendo autor do crime. De acordo com o delegado do caso, os dois mantinham um relacionamento por nove meses e o criminoso não se conformou com o término. A polícia pede que a população entre em contato caso reconheça o acusado pela imagem.

