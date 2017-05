Câmara de Picos aprova projeto de reajuste dos servidores

A Câmara de Vereadores de Picos aprovou em duas votações e, em definitivo, projeto de lei de autoria do prefeito Padre José Walmir de Lima (PT), que autoriza o poder Executivo a conceder reajuste salarial aos servidores municipais.

O percentual do aumento proposto pela gestão foi fixado em 6,58%, mais de dois pontos percentuais acima da inflação acumulada dos últimos dozes meses, que ficou em 4,08%, segundo o IBGE.

Segundo o projeto de lei do Executivo, serão contemplados com o reajuste os servidores púbicos efetivos beneficiários do Plano de cargos, carreiras e salários da administração direta e indireta do município de Picos.

O projeto foi aprovado por unanimidade em duas votações, em sessões realizadas na última quinta-feira, 25 de maio. A matéria seguiu para sanção do prefeito, Padre Walmir (PT).

A implantação do reajuste salarial dos servidores da Administração Geral está disposta no Artigo 2° da Lei Nº 2.528 de 28 de Outubro de 2013 que assegura: “Fica fixado o mês de maio como data base para atualização dos vencimentos dos referidos servidores”.

Outro lado

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Picos (Sindserm), já havia se antecipado e em assembleia geral realizada dia 22 de maio, rejeitado a proposta do município em reajustar os salários dos servidores em 6,58%. O sindicato defende um percentual 15,68%.

