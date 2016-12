Câmara de Santana do Piauí encerra trabalhos de 2016 com sessão ordinária

Os vereadores do município de Santana do Piauí encerraram as atividades do poder legislativo nesta sexta-feira (09) com uma sessão ordinária. Contando com a participação expressiva da população santanense, a última sessão legislativa do ano de 2016 foi marcada pela avaliação dos trabalhos da Casa, atuação dos parlamentares e despedida de alguns vereadores que concluíram seus mandatos.

O presidente da Câmara de Santana do Piauí, Francisco Borges, (PTB) eleito prefeito nas eleições municipais de 2016, abriu a sessão ressaltando que na mesma não seriam votados projetos, mas se tratava de um momento de confraternização. Logo foi aberto o espaço para que os oito vereadores presentes pudessem proferir seus discursos de encerramento.

No uso da tribuna, os parlamentares foram unânimes em lamentar a quantidade de requerimentos que não foram apreciados pela atual gestão. A vereadora Francinauva Carvalho Brito Leal (PSB) destacou que muitos projetos foram votados pela Casa, porém a grande maioria deles não pode ser concretizado. A parlamentar que está encerrando seu mandato, disse que continuará dando sua contribuição pelo município como cidadã e educadora.

“Estarei sempre aqui dando nossa contribuição como cidadã e educadora. Faço votos de que a nova gestão realize um bom trabalho, trabalhe pelo povo. Sei da capacidade de Francisco Borges, pois ele foi um grande gestor na Câmara”, concluiu a vereadora.

Outro parlamentar que encerra seu mandato e deixa a cadeira que ocupava na Casa, Francisco José de Carvalho (PP), o “Francisquinho”, ressaltou que continuará a trabalhar pelas melhorias da cidade.

“Estou encerrando meu mandato de vereador e agradecendo a Deus e a Nossa Aparecida por tudo o que ocorreu neste período. Quero agradecer a todos os santanenses que depositaram seu voto de confiança neste vereador. Gostaria de dizer que ainda vou continuar contribuindo com a minha cidade. Desejo aos novos vereadores eleitos e o prefeito eleito façam uma boa administração”, frisou.

Após o resultado final do pleito municipal deste ano, deixam a Câmara Municipal os vereadores: Francinauva Carvalho Brito Leal (PSB), Francisco José de Carvalho (PP), Francisco Pedro de Sousa (PR), Francisco João de Brito (PSB), Iêda Maria Leal (PMDB) e Irmão Suel (PT), Francisco Raimundo de Moura (PTB).

O presidente Francisco Borges durante seu discurso enfatizou alguns feitos realizados durante os cinco anos de gestão a frente da Câmara. O maior deles foi a reforma e estruturação da sede da Câmara de Vereadores que hoje é referência na cidade. O parlamentar ainda falou sobre os desafios que enfrentará no comando da Prefeitura de Santana do Piauí, enfatizando que espera ter uma gestão democrática em que o povo participe ativamente.

“Os oito anos que passei nesta Casa foram de grande aprendizado. Aprendi muito com a luta dos vereadores em prol deste município, e também com os problemas. Sei que neste mais novo desafio, comandar a Prefeitura de Santana do Piauí enfrentarei muitos obstáculos, mas confio na minha equipe, pessoas que se nomeadas por mim são porque confio na capacidade das mesmas. Gostaria de esclarecer que o que não foi feito em quatro anos, é quase impossível ser feito da noite para o dia, mas a população pode ter certeza que neste primeiro ano de administração o município já vai estar de cara nova”, concluiu.