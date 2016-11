Câmara de São Julião arquiva processo e mantém prefeito e vice nos cargos

Menos de uma semana após aprovar em plenário decreto legislativo pedindo o afastamento do prefeito José Francisco de Sousa, o Zé Neci (PT), e do vice José Francimar Pereira (PP), a Câmara Municipal de São Julião recuou e manteve os dois em seus respectivos cargos.

A sessão extraordinária em que a Câmara Municipal de São Julião aprovou por seis votos a favor e um contra o pedido de afastamento do prefeito e do vice, foi realizada na noite de 31 de outubro. O motivo seria uma série de denúncias de crimes que teriam sido cometidos pelos dois gestores.

Os próximos passos que a Câmara de São Julião tomaria seriam a publicação da cópia do decreto legislativo no Diário Oficial dos Municípios e, a comunicação ao juiz da 40ª zona eleitoral da Comarca de Fronteiras, João Manoel de Moura Ayres.

No entanto, antes disso, a Câmara Municipal de São Julião decidiu instalar uma comissão especial para apurar as denúncias de práticas de crimes que teriam sido supostamente cometidas por Zé Neci e Francimar, prefeito e vice-prefeito, respectivamente.

As denúncias foram feitas por João Neto Leal e Francisco Antônio Bezerra. Através de requerimento, eles solicitavam da Câmara Municipal de São Julião o afastamento dos cargos do prefeito Zé Neci e do vice, Francimar Pereira.

Relatório

A comissão especial, composta pelos vereadores Leureny Costa Sobrinho (presidente), Francilândio da Silva Carvalho (relator) e Joaquim de Sousa Neto (membro), em seu relatório final divulgado no último dia 3 de novembro, pediu o arquivamento do processo. A justificativa é de que não foram comprovadas as irregularidades praticadas pelos investigados.

No dia seguinte, 4 de novembro, o presidente da Câmara Municipal de São Julião, Francisco de Assis Brito, baixou resolução determinando o arquivamento do processo. Mandou ainda que fosse revogado qualquer pedido inerente ao afastamento do prefeito Zé Neci e do vice, Francimar Pereira.

Fonte: GP1