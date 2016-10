Câmara de Vereadores afasta prefeito de São Julião

A Câmara Municipal dos Vereadores de São Julião – PI votou na noite desta segunda-feira, 31, em Sessão Extraordinária decidindo pelo afastamento do prefeito José Francisco de Sousa, o Zé Neci (PT).

De acordo com Presidente da Câmara, Francisco De Assis Brito (PSD), o afastamento cautelar do prefeito se deu depois que a Casa Legislativa recebeu uma denúncia sobre diversos crimes cometidos pela atual gestão.

Com presença de oito dos nove parlamentares, o legislativo votou favorável pelo afastamento do chefe do executivo municipal. A votação foi 6 a 1, somando um total de 2/3, com isso o atual prefeito e seu vice devem ficar afastados dos cargos por até 180 dias, prazo para apresentarem suas defesas.

O decreto legislativo do afastamento do atual prefeito e seu vice deve ser publicado nesta terça-feira, 1ª de novembro, no Diário Oficial dos Municípios.

“Após o prefeito ser notificado pelo juiz da 40º Zona Eleitoral da Comarca de Fronteiras, vamos comunicar a vacância no legislativo e empossar o presidente da casa legislativa como prefeito interino”, informou o vereador Leureny Sobrinho à redação do Piauí em Foco.