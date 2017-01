Câmara Municipal de Picos aprova projeto de ajuda financeira para SEP

A Câmara Municipal de Picos aprovou, em sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira (6), o Projeto de Lei do prefeito Padre José Walmir de Lima (PT) que autoriza o município celebrar convênio com a Sociedade Esportiva de Picos, cujo objetivo é repassar auxilio financeiro ao clube picoense.

O projeto foi aprovado por unanimidade em duas votações e seguiu para sanção do gestor municipal.

A ajuda financeira será no valor de R$ 400 mil, divididos em cinco parcelas de R$ 80 mil. O repasse irá iniciar neste mês de janeiro e seguirá até maio, período que a SEP estará disputando o Campeonato Piauiense.

O presidente da SEP, Rodrigo Lima, acompanhou a votação e comemorou a aprovação do projeto. Segundo o dirigente, entendendo a realidade financeira que vive o município, o valor é aceitável. “Aproveitamos a oportunidade para agradecer a Prefeitura Municipal, todos os vereadores que votaram a favor do projeto e agora é trabalhar com transparência e responsabilidade para que a gente possa prestar contas dos recursos destinados a Sociedade Esportiva de Picos”, destacou.

Rodrigo informou ainda que os recursos serão destinados exclusivamente para pagar a folha salarial dos atletas, comissão técnica e funcionários do clube, que hoje é de R$ 95 mil. “Vamos buscar mais recursos do Governo do Estado, dos empresários da cidade para que a gente possa, no final do mês, estar fechando as contas”, reiterou.

A SEP estreia no Campeonato Piauiense dia 31 de janeiro, a partir das 20h, no estádio Helvídio Nunes, contra o River-PI.