Caminhada da Solidariedade e da Paz será realizada neste sábado, 1º

Já se aproxima e realização da 12ª edição da Caminhada da Solidariedade e da Paz da Diocese de Picos. O evento acontece neste sábado, 01 de julho, a partir das 17h, com início na Avenida Severo Eulálio e encerramento na Praça Justino Luz com a celebração eucarística.

Ajudar o próximo através do apoio à instituições sociais tem sido o gesto concreto da caminhada. Nesta edição, a ação social é ainda mais expressiva e deve gerar contribuições irreparáveis para a região de Picos em que será feita a reforma de uma casa, a servir de apoio para pessoas em situação de rua.

O imóvel que passará por reforma e ampliação fica localizado nas dependências do Centro de Treinamento Diocesano (CTD), na Avenida Senador Helvídio Nunes, no bairro Catavento.

Conforme um dos coordenadores da 12ª Caminhada da Solidariedade e da Paz, o Pe. Sebastião Francisco dos Santos, 80% da renda obtida com a venda das camisetas será direcionada para a execução da obra. Os outros 20% serão utilizados para as despesas iniciais com a promoção da Caminhada em 2018.

Seja um colaborador desta causa, adquira a sua camiseta pelo valor simbólico de R$ 20,00 (vinte reais) e participe.

