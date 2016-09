Caminhada fará alerta sobre importância dos cuidados no trânsito

Nesta sexta-feira, as ruas de Picos serão palco de um alerta sobre os cuidados que se deve adotar para proporcionar um trânsito mais seguro. O evento é uma iniciativa da Unidade do Sest Senat de Picos em parceria coma Secretaria Municipal de Educação. O percurso segue até a Câmara de Vereadores da cidade, onde acontecerá uma mesa redonda para discutir o assunto.

A Caminhada integra a programação da Semana Nacional de Trânsito, quando foram realizadas várias atividades durante toda a semana, falando da importância da adoção de hábitos que venham a proporcionar um trânsito mais seguro. Segundo Rodrigo Saburido, diretor da Unidade do Sest Senat de Picos, esse será um momento de chamar atenção da sociedade sobre o trânsito. “Vamos todos vestidos com camisetas personalizadas da Semana Nacional do Trânsito para fazer esse alerta, de que a adoção de hábitos simples no trânsito pode salvar muitas vidas”, pontua.

Já no sábado, 24, a equipe do Sest Senat irá ao Colégio São Lucas para conversar com os alunos e professores sobre a temática. “Durante toda a semana fizemos uma programação intensa, com orientações aos trabalhadores das empresas do setor de transportes, blitz educativa e palestras sobre o trânsito. Vamos fechar a programação com essa caminhada, seguida da mesa redonda e essa visita à escola, porque acreditamos que essa orientação para os cuidados com o trânsito deve começar ainda cedo”, ressaltou Sergiano Alves, coordenador de desenvolvimento profissional do Sest Senat.