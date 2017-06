Caminhada marca abertura da Semana do Meio Ambiente do Colégio São Lucas

Com o tema “Caatinga: Os Mistérios e Encantos da Mata Branca”, o Colégio São Lucas promoveu na manhã desta quarta-feira (31) uma caminhada educativa pelas principais ruas de Picos. O ato marcou a abertura da XXVI Semana do Meio Ambiente da instituição.

Com a presença dos alunos, professores e funcionários do Colégio São Lucas, a caminhada teve início em frente a instituição, na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Os participantes do ato prosseguiram pela Rua Cel. Francisco Santos, Rua Abílio Coelho e encerraram o ato na Praça Felix Pacheco.

Na Praça, foi realizado o hasteamento da bandeira com os hinos do Brasil e do Colégio São Lucas tocado pela Banda de Música Municipal. Em seguida, o engenheiro agrônomo, Glauton de Moura, proferiu uma palestra sobre a Caatinga, tema abordado nesta edição da Semana do Meio Ambiente.

De acordo com Glauton, a caatinga vem sofrendo nos últimos anos com a seca, mesmo adaptada com o clima do Sertão, culminando com a morte de várias espécies. “Precisamos dar uma atenção maior para o nosso bioma, porque somos felizardos de sermos possuidor dele, então temos que cuidar melhor do nossa caatinga”, disse.

A diretora do Colégio São Lucas, Ana Maria de Sousa, afirmou que a expectativa é a melhor possível para mais uma edição da Semana do Meio Ambiente. “A expectativa é muito grande e não tem outra palavra: é sucesso! Principalmente porque vamos trabalhar um bioma brasileiro, que é tipicamente nordestino, a caatinga. Então a Semana do Meio Ambiente desse ano será sucesso”, pontuou.

Ana Maria informou ainda que a caminhada é, silenciosamente, quem convida toda a sociedade picoense e grande região a participar e assistir a Semana do Meio Ambiente. “A medida que a caminhada foi adentrando na cidade, toda população sabe que está sendo convidada para a Semana do Meio Ambiente”, frisou.

Programação

A programação segue na tarde desta quarta-feira com a distribuição de mudas de caju na Avenida Beira Rio e Avenida Severo Eulálio.

Na quinta-feira (1º), no Espaço Fátima Sá, terá apresentações dos trabalhos dos alunos do Ensino Médio, em seguida exposição ecológica do Ensino Fundamental I e II e por último será realizada a III Conferência Intermunicipal – Caatinga: Os Mistérios e Encantos da Mata Branca com palestra da engenheira agrônoma Claudécia Leite da Silva.

Na sexta-feira (2), também no Espaço Fátima Sá, terá apresentações artísticas e sorteio de uma Moto Honda FAN 125 0 km. A noite será animada com o show do cantor Robson Farra.

