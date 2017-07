Caminhão carregado com som e palco capota na “rodovia da morte” no Sul do Piauí, uma pessoa morre

O caminhão da empresa DECA SOM sonorização que estava no evento de aniversário de Palmeira do Piauí, no domingo dia 09 de julho, tombou na BR 135, cerca de 10 km da cidade de Cristino Castro.

O caminhão carregado com a estrutura de som, palco e iluminação do empresário conhecido como Deca som, da cidade de Floriano,o acidente ocorreu pouco mais de 5 km da entrada de Palmeira.

Segundo informações do empresário Deca, em uma depressão na pista, o caminhão quebrou a barra da direção e tombou em seguida. Uma pessoa morreu no acidente, o corpo está no necrotério do Hospital Regional de Bom Jesus aguardando os familiares.

O empresário não estava no caminhão, Deca esteve ontem a noite no hospital com as vítimas do acidente. Duas pessoas com ferimentos leves e sem risco de morte, e o ajudante de montagem conhecido como Capaixão não resistiu e morreu.

A BR 135 continua fazendo vitimas por causa das irregularidades na pista que é totalmente fora dos padrões segundo o DNIT.

Fonte: Portal Ponto X