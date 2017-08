Caminhão carregado de milho tomba na BR- 316, em Campo Grande do Piauí

Na tarde desta terça-feira 08, um veículo Scania, placa de Ribeiropólis -SE – OEP – 3051, carregada com milho, tombou na BR-316, no município de Campo Grande do Piauí. Segundo informações preliminares o condutor não teve ferimentos graves. O veículo teve um dos pneus estourado sendo essa uma das possíveis causas para o acidente.

O veículo que seguia sentindo Pernambuco, ficou virado para fora da pista. Toda a carga de milho que estava no interior do caminhão ficou derramado as margens da BR 316. O local onde aconteceu o acidente é conhecido como Baixa do Novo Horizonte, onde acidentes como esse acontece com frequência. Curiosos se aglomeravam no local.

Fonte: CGNotícias