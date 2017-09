Caminhão de Picos com carga de gás avaliada em 100 mil é roubada no Ceará

Um caminhão Mercedes Benz, modelo Atron 2324, placas PIU 4841-Picos-PI, foi tomado de assalto na CE-292, na Serra de Aratama, altura do município de Assaré. O veículo pertence a um empresário que atua no ramo de venda de gás de cozinha, e seguia de Crato para Picos, com uma carga de 536 botijões, avaliados em 100 mil reais.

De acordo com informações prestadas no boletim policial, o motorista identificado por José do Nascimento Filho, de 37 anos, residente em Picos, ele teria saído da cidade de Crato-CE às 10 horas da sede da empresa que carregou o caminhão no bairro Muriti, com destino à Pìcos, quando às 11 horas na CE 292 na serra de Aratama, no distrito de mesmo nome foi interceptado por três indivíduos armados, os quais ameaçaram disparos, obrigando o veículo a parar. Os assaltantes colocaram a vítima no banco de trás do veículo que ele identificou como parecido com um Corola branco e ficou em poder da quadrilha por mais de oito horas.

Ainda segundo relatos da vítima, ele ficou em uma floresta em poder dos assaltantes, onde apenas a noite foi lhe dado alimento. Nesse período, os assaltantes tinham sotaque regional e chegaram a dizer que eram paraibanos. Além da carga de btijões de gás, foram levados documentos tanto pessoais quanto do veículo, uma quantia em dinheiro e chips de celular.

Após ser deixado na divisa Ceará/Pernambuco, a vítima caminhou por mais de 30 minutos até o Posto Fiscal Asa Branca no município de Assaré.

Informações sobre o paradeiro do veículo e da carga podem ser feito às autoridades policiais e também através dos números (89) 99976-3080 , (89) 99421-9048 e (89) 98807-2074