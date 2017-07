Caminhão do Exército tomba com cerca de 30 militares e um morre

Pelo menos um militar do Exército Brasileiro morreu em um grave acidente no início da tarde deste domingo (9), na PI-113, município de Barras, Norte do Piauí. A informação é de que mais de 30 militares estavam em um caminhão que tombou. Os homens eram lotados no 2º Batalhão de Engenharia de Construção, em Teresina.