Caminhão pipa capota próximo a Paulistana e dois ficam feridos

Um caminhão pipa modelo Mercedez Bens, de cor vermelha, capotou na manhã desta quarta-feira (6), por volta das 10h, na BR 407, próximo a cidade de Paulistana.

Segundo informações, duas pessoas – motorista e passageiro estavam a bordo no momento do acidente. O caminhão seguia de Acauã com destino a cidade de Picos, onde iria carregar com água.

O veículo ficou com os pneus para cima e destruído. Apesar da gravidade, os dois não sofreram ferimentos graves. Eles foram ajudados por populares e levados pelo SAMU para o hospital de Paulistana.

Cidades naNet