Caminhão pipa tomba na localidade Salina, interior de Jaicós

Um caminhão modelo Mercedez Bens, de cor vermelha e placa de Massapê do Piauí, tombou na rodovia estadual PI 461, entre as cidades de Jaicós e Massapê. O acidente ocorreu por volta das 10h30, na altura da localidade Salinas, município de Jaicós.

O veículo utilizado no transporte de água seguia de Massapê em direção à cidade de Jaicós, onde iria carregar. O motorista perdeu o controle numa curva acentuada e tombou. O caminhão foi parar fora da rodovia.

Segundo informações, apenas o motorista, identificado por Zé de Apolônio, estava a bordo no momento do acidente. A cabine do caminhão ficou destruída, mas, apesar dos estragos, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e saiu caminhando. Ele foi socorrido.

O caminhão presta serviços à Operação Pipa, coordenada pelo Exército Brasileiro, através do 25º Batalhão de Caçadores.

