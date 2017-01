Caminhão tomba e população saqueia carga avaliada em R$ 270 mil

Um motorista perdeu o controle e tombou com o caminhão na BR-316, na altura do Povoado de Fátima do Piauí, na região de Picos, ontem (15). No momento em que o condutor, identificado como Claudemir André, era levado ao hospital da região, a população saqueou toda a carga de carne bovina que ele transportava, e estava avaliada em R$ 270 mil.

A população pegou não somente o produto, mas também acessórios do caminhão e até documentos, dinheiro e objetos pessoais do motorista. Claudemir é natural de Maringá, no estado do Paraná, e levava a carga de Tocantins para Natal.

No momento do acidente, o motorista estava sozinho. Ele sofreu apenas ferimento leves.

O motorista disse que, após contato com a empresa, o restante da carga foi liberado para os populares, pois já tinham levado boa parte do produto em menos de uma hora. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local.

Cidade Verde