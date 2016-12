Caminhão tomba na BR 316 e motorista morre no local

A 4ª Delegacia Polícia Rodoviária de Picos registrou mais um acidente com vítima fatal na BR 316, no trecho conhecido como ladeira do Povoado Fátima do Piauí, município de Picos. O motorista de um caminhão frigorífico veio a óbito depois do veículo tombar em uma curva e descer a ribanceira.

Segundo o Policial Rodoviário Federal, Rosemberg Feitosa, o acidente aconteceu no km 296, por volta de meio dia de ontem (11). Ele informou que o caminhoneiro morto nesse acidente foi identificado como Everson Luiz dos Santos, de 56 anos.

“Ele seguia de Araguaína no Tocantins para Recife no Pernambuco”, acrescentou o PRF. Também de acordo com o polícia rodoviário, toda a carga de carne bovina que era transportada no caminhão foi saqueada por populares.

Nas redes sociais circulam vídeos em que aparece uma multidão saqueando a carga de carne. Essa prática, inclusive, tem sido muito corriqueira na cidade de Picos sempre que acontece um acidente com veículo de carga.

Fonte e fotos: DiaaDiaPicos