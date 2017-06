Caminhão tomba na BR 316, em Campo Grande do Piauí

Um caminhão modelo Mercedes Benz, de cor amarela e placa de Quixerê-CE, tombou na manhã desta quinta-feira, 29, na BR 316, próximo a cidade de Campo Grande do Piauí. Duas pessoas estavam a bordo do veículo no momento do acidente, e saíram sem ferimentos.

Segundo relatou o passageiro Guilherme Lourenço, ao portal Cidades na Net, o acidente aconteceu por volta das 4h30, quando o caminhão saiu lateralmente para o acostamento e, em virtude do desnível entre a pista de rolamento e o acostamento, acabou tombando. A diferença de altura é de cerca de 20 centímetros.

O caminhão havia saído da cidade de Oeiras e transportava lenha para o polo gesseiro de Trindade, no Pernambuco. O veículo de carga era conduzido por Francisco de Assis. As duas vítimas são naturais de Russas, Ceará.

FOnte: CidadesNet