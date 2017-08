Caminhoneiro freia bruscamente, perde controle e interdita pista na BR 316 em Vila Nova do Piauí

O motorista de um caminhão de placa GUK- 6317, de Currais Novos-RN, perdeu o controle do veículo ao passar em uma lombada na altura do Km 65 na BR 316, o fato aconteceu no início da noite desta quarta- feira, 02, na cidade de Vila Nova do Piauí. O caminhão seguia sentido Picos com destino final na cidade de Bacabal no Maranhão.

O motorista não teria visto a lombada, freou bruscamente, perdeu o controle e tomou parte da pista, fazendo uma espécie de “L” em um dos sentidos da via. O trânsito ficou interrompido por alguns minutos onde se formou uma fila de veículos que aguardaram a liberação da pista tendo em vista que houve a necessidade de ajuda de outro veículo para voltar o caminhão para a pista correta e seguir a viagem.

O veículo não chegou a tombar, o caminhão estava vazio e o motorista não sofreu nenhum ferimento.

CidadesnaNet