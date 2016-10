Campanha de menina Iasmim continua mobilizando picoenses

As campanhas solidárias em prol de arrecadar fundos para ajuda no tratamento da menina Iasmim Santana Xavier Lopes, de apenas 11 anos, continuam mobilizando centenas de pessoas. Desta vez, o grupo de motociclistas Abutres Social, em Picos, em parceria com o tatuador Junior Tatoo destinarão 50% do valor obtido em tatuagens para a campanha #ajudeaIasmim.

Para participar do movimento, as tatuagens terão de ser feitas a partir desta segunda-feira,31, e seguem até o próximo sábado, 05. O estúdio de tatuagens fica localizado na Praça de Alimentação, ao lado do Prediletos.

Outra mobilização importante é o Rodízio de Pizza Solidária, promovido pelo Grupo Laços em parceria com a Churrascaria Rala Bucho. O evento acontecerá nesta terça-feira,01, e aos participantes será cobrada uma quantia simbólica que será doada à família da Iasmim. O Rodízio de Pizza Solidária ainda contará com várias atrações musicais.

A campanha #ajudeaIasmim tem por objetivo angariar fundos para o tratamento da menina no Estado de São Paulo, pois no Piauí não há diagnóstico e nem tratamento adequado para o caso. A quantia inicial a ser alcançada é de R$300 mil (300,000,00).

Como posso ajudar?

As ajudas financeiras podem ser feitas nas seguintes contas-bancárias:

BANCO DO BRASIL

Agência: 0254-2

Conta-poupança: 11578-9

Variação: 51

CPF: 769.125.073-87

Em nome de Cristiane Santana de Sousa Lopes (mãe).

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0639

Operação: 001

Conta-Corrente: 23698-8

CPF: 769.125.073-87

Em nome de Cristiane Santana de Sousa Lopes (mãe).

Maiores informações podem ser obtidas através dos telefones: (89) 9 9900-1560 (falar com Savilly Santana – prima), ou (89) 9 9906-3177 (Cristhian Santana – tio) que também funcionam com Whatsapp.