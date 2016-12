Campanha de Natal do Abrigo dos Idosos arrecada mais de 500 presentes e mantimentos

A Campanha de Natal do Abrigo dos Idosos Joaquim Monteiro de Carvalho intitulada “Faça um Idoso Feliz”, arrecadou mais de 500 presentes, produtos de higiene, de limpeza e alimentos. A campanha que teve início no mês de novembro emocionou internautas com a natureza dos pedidos dos velhinhos.

A culminância da Campanha ocorreu na tarde do último domingo, 11, na sede do Abrigo localizada na Avenida Senador Helvídeo Nunes, em frente ao 3º BEC de Picos. Dezenas de voluntários se deslocaram até o local e fizeram do momento celebrativo algo emocionante.

“Foram várias conversas e gargalhadas que acompanhamos e pudemos observar. Eles [idosos] se sentiam como celebridades, era uma tarde deles, feita para eles, de total atenção a cada um deles. Tão bonito ainda foi ver a forma carinhosa em que as pessoas tratavam os idosos, chamando-os de tia, de tio, de vovô, de vovó. Vários foram os presentes, alguns até relatavam que nunca tinham ganhado tudo aquilo de uma só vez. Outros se emocionavam, choravam de alegria, outras já sorriam e agradeciam. Tivemos também vários reencontros, de amigos de infância, de familiares que nem se quer sabiam do paradeiro de alguns idosos”, descreveu André Lucas, idealizadores e organizador da campanha.

Reencontros

Em meio às doações, quem poderia imaginar que ocorreriam tantos reencontros com familiares e amigos que os idosos do Abrigo não viam há anos? Pois bem, a D. Augusta experimentou desta emoção ao reencontrar familiares que se quer sabiam onde ele se encontrava, e uma amiga de infância com quem havia perdido o contato.

Outra idosa, a Dona Ana viveu história semelhante. Encontrou um neto, além de amigos com quem não mantinha contato há muito tempo.

“Hoje está sendo muito bom. Um dos dias mais felizes da minha vida. Me senti realmente querida e amada”, disse emocionada Dona Ana.

André Lucas agradeceu ainda todos os envolvidos que se doaram de forma voluntária na Campanha “Faça um Idoso Feliz”. O mesmo retribuiu tal gesto desejando votos de um Natal repleto de paz e alegrias.

“Foi tão bom observar que a sociedade realmente se comoveu com essa causa, que a sociedade realmente abraçou essa campanha e fez dela o sucesso que foi.O que tenho a dizer sobre tudo isso se resume em apenas uma palavra: “Gratidão”. Gratidão por tudo aquilo que foi construído, que foi pensado, que foi planejado, para que essa campanha fosse um sucesso. Também demonstro minha gratidão pela participação de cada um, que de forma direta e indireta fizeram parte dessa pequena história do abrigo e tornaram o natal de cada idoso, um natal cheio de esperanças”, concluiu.

Fotos: Organização