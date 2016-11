Campanha de Natal do Abrigo dos Idosos emociona internautas

Desde a divulgação nas redes sociais da campanha de Natal do Abrigo dos Idosos Joaquim Monteiro de Carvalho, intitulada “Faça um velhinho feliz”, o conteúdo tem espalhado rapidamente pela web e aplicativos de aparelhos celulares emocionando internautas.

A causa de tamanha emoção são os pedidos que para muitos parecem ser simples, mas para estes idosos são tudo. Há pedidos de vestidos, terços, bonés, batons.

De acordo com um dos organizadores da campanha, André Lucas, ao passo em que foi explicado sobre a ideia aos idosos, muitos sequer sabiam o que pedir.

“Lá, eles mal sabiam o que escolher como presente porque isso é algo que quase não acontece. Tivemos que brincar para incentivá-los a falar. Ficamos bastante emocionados com o que eles nos pediram. Porque são presentes simples, como vestidos ou radinhos a pilhas. Coisas que para nós acabam jogadas em um armário, mas para eles é um presente de Natal”, afirmou o organizador.

A organização ainda ressalta que horas depois várias pessoas entraram em contato se prontificando a ajudar e fazer o Natal mais feliz para estes queridos idosos.

Para quem deseja fazer doações, as mesmas poderão ser feitas através de doações financeiras em uma conta bancária e/ou de forma presencial, caso seja desejo do apoiador fazer a entrega pessoalmente aos velhinhos. Para mais informações sobre a Campanha é só contatar os números: 99933-8976 (TIM) e 99934-7458 (TIM).

As doações serão entregues no dia 11 de dezembro de 2016, a partir das 14h00, na sede do Abrigo Joaquim Monteiro de Carvalho, localizada na Avenida Senador Helvídio Nunes, em frente ao 3° BEC. Um momento de confraternização será preparado para a entrega das doações.

Dados bancários

Banco do Brasil

Associação Beneficente João XXIII (23)

Conta corrente – 2011-7

Agencia- 0254