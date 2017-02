Campanha irá arrecadar fundos para comprar câmeras de monitoramento das ruas de Picos

O Conselho Gestor de Segurança da cidade de Picos lançou nessa quinta-feira (2) uma campanha para arrecadar fundos para comprar câmeras de monitoramento das ruas da cidade. O lançamento foi realizado durante a realização do I Fórum de Segurança Pública da UESPI de Picos.

O Conselho é formado por um representante do Ministério Público, do Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, Observatório Social e um representante dos comerciantes da cidade de Picos.

Segundo o promotor Marcelo de Jesus Monteiro, o Conselho Gestor irá disponibilizar uma conta bancária para arrecadar recursos. “Vamos arrecadar de todas as formas licitas possíveis. Vamos pegar um livro de ouro e vamos circular com os empresários e buscar ajuda nas entidades filantrópicas. Queremos engajar o maior número de pessoas possíveis nessa campanha”, disse.

Monteiro informou ainda que o conselho será responsável de contratar a empresa que irá instalar as câmeras e irá prestar conta do dinheiro arrecadado. A meta é arrecadar R$ 350 mil.

O número da conta para arrecadação de recursos é a seguinte: Agência da Caixa Econômica Federal- 0639 Oper: 003 Conta- 3146-0.

De acordo com o presidente do Observatório Social de Picos, Tiago Lopes, várias ações serão realizadas para arrecadar fundos. “Vamos fazer uma grande mobilização para comprar essas câmeras, que são de suma importância para melhorar a segurança do município”, frisou.

O comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, informou que os pontos onde serão colocadas as câmeras já foram mapeados. “Os pontos são as entradas e saídas da cidade, o Centro, em frente dos bancos e onde há maior incidência de criminalidade”, pontuou.