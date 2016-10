Campanha mobiliza Internet para ajudar a salvar vida de criança no Piauí

Por Orlando Berti

Uma campanha solidária tem mobilizado a Internet do Piauí para salvar a vida da estudante Iasmim Santana Xavier Lopes, de 11 anos. Intitulada #AjudeaIasmim a campanha pretende arrecadar ao menos R$ 300.000,00, valor inicialmente necessário para ajudar no pagamento das despesas de internação, tratamento e medicação da menina em São Paulo (SP). Ela está internada há quase dois meses e no Piauí os médicos não oferecem diagnóstico ou tratamento adequado.

Iasmim é natural e moradora da cidade de Picos (a 307 quilômetros ao Sul de Teresina). Ela é filha dos professores Francisco Xavier e Cristiane Santana. Cursa o 7º Ano no Instituto Monsenhor Hipólito.

Até o meio de agosto deste ano era uma garota normal e de boa saúde. Repentinamente Iasmim foi acometida por um derrame pleural que atingiu vários órgãos do corpo. Trazida às pressas para ser tratada em Teresina está internada há quase dois meses no Hospital da Unimed. Mesmo depois de dezenas de exames e de ter passado pelo cuidado de vários médicos não há diagnóstico preciso para sua doença.

A estudante corre risco de vida porque está drenada e tem perdido muito peso. É recomendação urgente da equipe médica de Teresina é que ela seja levada para fazer tratamento e diagnóstico preciso em São Paulo (SP).

Os familiares e amigos pedem ajudas em qualquer quantidade e também muita oração para o reestabelecimento da saúde da garota. Ela precisa ser levada urgentemente de UTI aérea e passar por vários exames e possíveis cirurgias. Os familiares não têm o valor para o tratamento.

Uma campanha está sendo feita nas redes sociais e tem arrecadado fundos para a viagem a São Paulo. Muita gente já ajudou mas o valor arrecadado ainda não cobre todas as despesas, orçadas inicialmente em R$ 300.000,00.

As ajudas financeiras podem ser feitas nas seguintes contas-bancárias:

BANCO DO BRASIL

Agência: 0254-2

Conta-poupança: 11578-9

Variação: 51

CPF: 769.125.073-87

Em nome de Cristiane Santana de Sousa Lopes (mãe).

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0639

Operação: 001

Conta-Corrente: 23698-8

CPF: 769.125.073-87

Em nome de Cristiane Santana de Sousa Lopes (mãe).

Maiores informações podem ser obtidas através dos telefones: (89) 9 9900-1560 (falar com Savilly Santana – prima), ou (89) 9 9906-3177 (Cristhian Santana – tio) que também funcionam com Whatsapp.