Campeões com Fla, Rômulo e Renê erguem bandeira no Maracanã: “Made in Picos”

Depois de três anos, o Flamengo levantou a taça de campeão estadual, e, desta vez, após virar o placar sobre o Fluminense na decisão do Campeonato Carioca, no Maracanã. A vitória por 2 a 1 ensandeceu torcida e jogadores, em especial dois nordestinos que fizeram questão de honrar as origens. Nascidos na cidade de Picos, a 350km de Teresina, no Piauí, Rômulo e Renê estenderam a bandeira do estado natal no gramado do palco do jogo de volta da decisão em um registro que viralizou nas redes sociais.