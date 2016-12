Campeonato Piauiense: SEP irá estrear em casa contra o River

A Sociedade Esportiva de Picos (SEP) ira estrear no Campeonato Piauiense 2017 no dia 1º de fevereiro contra o River Atlético Clube. A partida está marcada para às 20h no estádio Helvídio Nunes.

A tabela foi divulgada nessa quarta-feira (30) na sede da Federação de Futebol do Piauí. A FFP antecipou a primeira rodada do dia 4 para o dia 1º de fevereiro. A partida de estreia do estadual será entre Comercial-PI e Parnahyba, no estádio Deusdeth de Melo, às 15h45.

Outras partidas

Os outros dois jogos da rodada serão: Flamengo-PI e 4 de Julho, em Piripiri e Piauí e Altos, no estádio Lindolfo Monteiro às 19h.

As semifinais do primeiro turno serão realizadas no dia 19 de março e a final ocorrerá uma semana depois, no dia 26. No segundo turno as datas serão nos dias 7 e 10 de maio, respectivamente. Em caso de um campeão diferente em cada turno do torneio, os dois jogos da grande decisão serão realizados nos dias 17 e 21 de maio.

Texto: Globoesporte PI

Edição: Romário Mendes