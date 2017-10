Campeonato Picoense de Futebol reinicia hoje, 16

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer informa que os jogos do Campeonato de Futebol Amador Picoense que tinham sido adiado devido a realização do V Salão do Livros do Vale do Guaribas (Salivag) estarão de volta a partir de segunda-feira (16).

A disputa do Campeonato permanecerá acontecendo no Estádio Helvídio Nunes de Barros. A cada dia ocorrerão dois jogos. Na segunda (16), jogam Saquinho Esporte Clube x São José e Ajax Futebol Club x Bota Fogo Futebol Clube. Na terça (17), Malvinas Esporte Club x Mila da Tapera e América Futebol Club x Clube Atlético da Paraibinha. Quarta- feira (18), Flamengo do Saquinho x Criciúma Futebol Club e Mancambira Futebol Club x Anti-Alcool. E na sexta-feira(20), Morro Grande Futebol Club x Os Peladeiros e Esporte Clube Juventus x Ipueiras Futebol Club. Os primeiros de times jogam as 19: 00 horas e por último outros dois times jogão as 21:00 horas.

De acordo com o Secretário de Esporte, Adonai Venâncio, o Campeonato Picoense de Futebol Amador estará concluindo a primeira fase de grupo. “Estamos retornando a fase de grupo, ao terminar a fase de Grupo vamos começar as oitavas de final”. Concluiu.

O Campeonato Picoense de Futebol Amador têm vários times de diferentes localidade de Picos, no final da disputa a equipe campeã vai receber uma premiação.

Confira a tabela:

